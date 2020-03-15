نقطع المياه عن هذه المناطق.. الصرف الصحي: ليس لدينا شبكات تتحمل مياه الأمطار.. فيديو

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم وضع إستراتيجية محكمة للعمل وتم تجهيز كل المحطات الرئيسية والفرعية للمياه وانزال الشفطات في الأماكن التي يتم فيها تمركز وبؤر كبيرة لمياه الأمطار.

وتابع المهندس عادل حسن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، على قناة Ten الفضائية، أنه تم التنسيق مع شركة المياه والكهرباء للتقليل من ضغطهم بحوالي 20%، وكان من الوارد انقطاعها وفقًا لتطورات الحالة من العاصفة وزيادة سقوط الأمطار التي على إثرها اضطرت كلًا من الشركتين لقطع المياه والكهرباء على مجموعة من المناطق لحماية المواطنين.





وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أن شبكات الصرف الصحي غير مصممة على استقبال كميات كبيرة من الأمطار، ولذلك كانت الشركة في حاجة لقطع مياه شرب، وبعد أن وصلت مياه الأمطار على مدار يومين كان حوالي 60 مليون متر مكعب من المياه.





وأوضح أنه ليس هناك قطع للمياه في أي أماكن أخرى على مستوى الجمهورية، باستثناء المنطقة الجنوبية التي ستبدأ المياه من خلالها للعودة في نهاية اليوم، مشيرًا الى أن الدولة كانت أول اهتمامتها حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم.