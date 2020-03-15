AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقطع المياه عن هذه المناطق.. الصرف الصحي: ليس لدينا شبكات تتحمل مياه الأمطار.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:21 م
معندناش شبكات تستحمل
معندناش شبكات تستحمل مياه المطر
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم وضع إستراتيجية محكمة للعمل وتم تجهيز كل المحطات الرئيسية والفرعية للمياه وانزال الشفطات في الأماكن التي يتم فيها تمركز وبؤر كبيرة لمياه الأمطار.

 

وتابع المهندس عادل حسن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، على قناة Ten الفضائية، أنه تم التنسيق مع شركة المياه والكهرباء للتقليل من ضغطهم بحوالي 20%، وكان من الوارد انقطاعها وفقًا لتطورات الحالة من العاصفة وزيادة سقوط الأمطار التي على إثرها اضطرت كلًا من الشركتين لقطع المياه والكهرباء على مجموعة من المناطق لحماية المواطنين.


وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أن شبكات الصرف الصحي غير مصممة على استقبال كميات كبيرة من الأمطار، ولذلك كانت الشركة في حاجة لقطع مياه شرب، وبعد أن وصلت مياه الأمطار على مدار يومين كان حوالي 60 مليون متر مكعب من المياه.


وأوضح أنه ليس هناك قطع للمياه في أي أماكن أخرى على مستوى الجمهورية، باستثناء المنطقة الجنوبية التي ستبدأ المياه من خلالها للعودة في نهاية اليوم، مشيرًا الى أن الدولة كانت أول اهتمامتها حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة

بسبب الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع المياه بالمنوفية

الإسكان: شبكات الصرف الصحى غير مصممة لاستيعاب مياه الأمطار.. فيديو

الخطة نجحت بنسبة 100%.. الصرف الصحي: كنا مستعدين لاستقبال مياه الأمطار

البرلمان يواجه الأمطار.. 16 توصية برلمانية للحكومة لحل غرق الشوارع.. تقرير نيابي يطالب بتوفير 6.3 مليار جنيه لتوسعة شبكات الصرف بالقاهرة.. و750 مليونا للإسكندرية

قبل هطول الأمطار بغزارة.. التنمية المحلية توجه نصيحة للمواطنين وتكشف آخر الاستعدادات

ترشيحاتنا

شاهد.. أول تحرك من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

رامي رضوان عن قرار تعليق الدراسة: العيال هتربينا في الأجازة

ماذا قال زيدان للاعبي ريال مدريد بعد إيقاف الدوري الإسباني؟

خطوات جيدة.. القومى للبحوث يفجر مفاجأة حول اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

وداعا لسرادق العزاء.. الأوقاف: الحقوا استردوا فلوس حجز دور المناسبات.. فيديو

شاهد.. بعد انتشار الكورونا.. حيلة عمرو وهبه للتنزه في أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوات الحلاقة ومفاتيحك.. تفاصيل خاصة بالرجال تعرضهم للإصابة بكورونا

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟