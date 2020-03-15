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السكة الحديد: 881 رحلة يوميا على مستوى الجمهورية.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:28 م
محمود ماهر، مدير
محمود ماهر، مدير عام الإدارة المركزية
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شيرين عادل
قال محمود ماهر، مدير عام الإدارة المركزية للحجز والمبيعات بهيئة السكك الحديدية: إن الهيئة تطلق يوميا 881 رحلة على مستوى الجمهورية.

وأكد خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم، الأحد، أن جميع قطارات السكة الحديد تعمل بانتظام، لافتا إلى إن محطة سيدى جابر يقوم منها 149 رحلة من 881، وذلك بسير انتظام كامل. 

وأشار مدير عام الإدارة المركزية للحجز والمبيعات بالسكة الحديد، لوجود بعض التأخيرات فى الوصول والذى تعلن عنه الهيئة فى صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بصفة يومية.

ولفت محمود ماهر، إلى أن إجمالى التأخيرات للوصول  فى خط بحرى حوالى 40 دقيقة، أما القبلى 45 دقيقة، مشيرا إلى أن التأخيرات كان سببها المشاريع على سكة الحديد الخاصة بإشارات السكة الحديد لتأمين وحماية الركاب. 

وتابع، أن الهيئة تضع سلامة الركاب الخاصة نصب أعينها، وذلك بالتعقيم بالمشاركة مع شركة الخدمات الخاصة بالسكة الحديد بتطهير جميع المحطات على مستوى الجمهورية. 
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