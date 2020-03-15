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ديني

بسبب كورونا.. هيئة كبار العلماء بالأزهر تجتمع وتصدر بيانا بعد قليل

الأحد 15/مارس/2020 - 01:26 م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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محمود ضاحي
عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اجتماعا منذ قليل بحضور جميع أعضائها وبرئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لبحث مستجدات فيروس كورونا.

ومن المنتظر صدور بيان مهم من هيئة كبار العلماء بالأزهر للأمة الإسلامية بشأن فيروس "كورونا المستجد".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أمس تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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