مستشارا الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يناقشان سبل التصدي لكورونا

ناقش مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية جيونج وي- يونج خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الأحد سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال المكتب الرئاسي - في بيان أصدره صباح اليوم، ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن جيونج شرح اقتراح الرئيس الكوري مون جيه-إن بعقد مؤتمر بالفيديو عن بعد بين قادة مجموعة العشرين، وطلب من أوبراين نقل العرض إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وكان مون قد اقترح الفكرة خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشددا على ضرورة التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية والنظافة والتمويل على مستوى مجموعة العشرين.





ونقل المكتب الرئاسي عن أوبراين قوله إن فكرة مون هي اقتراح جيد، وقد يراجع ترامب مناقشته في مؤتمر عبر الفيديو الأسبوع المقبل بين قادة مجموعة السبع.





وأعرب المكتب الرئاسي في سول أيضا عن أمله في عقد اجتماع مجموعة العشرين المقترح حتى تشارك سول خبرتها في إجراءات الحجر الصحي وتسهم في مناقشة سبل التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.





وتضغط الحكومة الكورية أيضا من أجل عقد مؤتمر مماثل بالفيديو مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) زائد ثلاثة - كوريا الجنوبية والصين واليابان - لمناقشة الاستجابات المشتركة للفيروس الجديد.



