الغضبان يفتتح مصنع الباتروس لصناعة الشنط بجنوب بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد ،افتتاح مصنع الباتروس لصناعة الشنط الواقع بنطاق مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة (٥٤ مصنع) مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك بحضور اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ، ومجلس إدارة المصنع .





وعقب الافتتاح قام المحافظ بجولة تفقدية داخل المصنع ، حيث أطلع المحافظ على سير العمل بداخل المصنع وتفقد خطوط الإنتاج والأقسام الداخلية للمصنع هذا بالإضافة لمتابعة إنتاج عدد من الشنط واستمع لشرح تفصيلى من أحد المسؤلين عن عملية الإنتاج كاملة ومعدلات الانتاج والتصدير .





كما حرص المحافظ على سؤال عدد من العاملين عن مستوى رضاهم بالعمل داخل المصنع.





من جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان ، بمستوى المصنع الذى يعتبر من المصانع المصرية التى تساهم فى دعم الإنتاج المحلى وكذلك دعم التصدير خارج مصر، مؤكدا فخره بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى وفر العديد من فرص العمل لابناء المحافظة وخلق فرص للمستثمر الشاب الجاد فى العمل وانتاج الصناعات ذات أهمية للسوق المحلى ، مؤكدا اننا لاندخر جهدا فى جذب المستثمرين وإنشاء مجتمعات صناعية كبرى تضع بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .



