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محافظات

حصريا لأبناء المنوفية.. تدشين قناة تعليمية خاصة لطلاب المحافظة

الأحد 15/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد امين
 أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تدشين قناة تعليمية علي موقع اليوتيوب Monofeya Edu([email protected]) لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، مع استمرار بث القناه في حالة تعليق الدراسة لمدة أطول كوسيلة تعليمية وحيوية في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع موجهي عموم المواد الدراسية علي مستوى المحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا بداية من اليوم الأحد، وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا علي مصلحة الطلاب.

وحضر الاجتماع اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة التنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية لبدء تسجيل شرح جميع المواد العلمية ومراجعتها بدقة عالية مع التركيز علي أهم الأجزاء والنقاط في المناهج الدراسية، مشددًا بتجهيز وتسجيل المواد من خلال نخبة من الأساتذة والموجهين المتميزين، لضمان وصول المعلومة العلمية للطلاب بسهولة ويسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية المديرية بنخبة من الأساتذة والمعلمين والأجهزة التعليمية لبدء تدشين القناة التعليمية وإعداد الدروس وتقديمها عبر القناة.
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