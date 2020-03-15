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برلمان

وكيل النواب: جهود الهيئة الهندسية ووزارة الري أنقذت 3 قرى بجنوب بورسعيد من تدمير السيول

الأحد 15/مارس/2020 - 01:57 م
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
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ماجدة بدوى
توجه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الري؛ على جهودهم لإنقاذ ثلاث قرى بجنوب بورسعيد من أثار السيول المدمرة والتي كانت ستودي بحياة أكثر من 45 ألف مواطن.

وأكد "وهدان" في بيان له، اليوم، أن تضافر جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الري، والعمل بقوة لأكثر من 12 ساعة ساهم في إنقاذ قرى الرضوان، وأم خلف، والعاشر من رمضان، من التدمير نتيجة سقوط الأمطار والسيول الكثيفة التي أدت إلى زيادة منسوب الترع ومصرف الطرد بالراحة وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وبحيرة المنزلة لأكثر من متر ونصف وهو ما كان سيدمر القرى بأكملها ويقضي على أكثر من 15 ألف فدان.

وأضاف "وكيل النواب"، أن جهود جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة تضافرت للسيطرة على حدة السيول، والحد من تأثيرها المدمر، وهو ما ساعد في انقاذ قرى جنوب بورسعيد من أزمة حقيقة كانت ستؤدي لنتائج كارثية لو عناية الله وجهود الأجهزة المعنية.
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