بريطانيا تواجه كورونا.. رئيس الوزراء يزود المستشفيات بآلاف السرائر.. صور

الرعب يتسيد الموقف في بريطانيا بسبب الانتشار المفزع لـ فيروس كورونا، الجميع ملتزم بتعليمات الحكومة للوقاية من خطر كورونا، فالكل في حالة ذعر بسبب تفشي الفيروس.
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجه بشراء آلاف السرائر الإضافية لتغطية احتياجات المستشفيات في جميع أنحاء المملكة للتصدى لـ فيروس كورونا القاتل.
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كما أشارت الحكومة إلى أنها قد تلجأ إلى التعاون مع الجيش بإعتبارها حالة الحرب وإعلان الطوارئ حتى الانتهاء من محاربة فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة قد تفرض على كبار السن عزل لمدة 4 شهور للوقاية من الإصابة بـ كورونا، خاصة لأن كبار السن هم الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بسبب ضعف مناعتهم.
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