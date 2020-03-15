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تعليم

تفعيل التدريس عن بعد بالدراسات العليا في جامعة المنوفية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:46 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســــم التعليم

أكد الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة كليات الجامعة بتفعيل الدراسة بالوسائل الإلكترونية للتعليم عن بعد لطلاب الدراسات العليا مثل طلاب البكالوريوس والليسانس.حفاظا علي سلامة الطلاب.


وطالب عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع طلاب الدراسات العليا ونقل المحاضرات عبر قناة لكل قسم علي اليوتيوب ومواقع الكليات والإيميل الأكاديمي.


وأوضح القاصد أنه سيسمح بانعقاد مناقشة الرسائل الحاصلة على تشكيل ساري ويقتصر الحضور على الطالب ولجنة الحكم على الرسالة وممثلين عن القسم مع مراعاة أن يكون الحضور من أعضاء القسم في أقل حدود ممكنة مع النظر في نقل المناقشة Live عبر شبكة الإنترنت إذا لزم الأمر ويمنع نهائيًا دخول أقارب الطالب لحضور المناقشة خلال هذه الفترة.

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