تفعيل التدريس عن بعد بالدراسات العليا في جامعة المنوفية

أكد الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة كليات الجامعة بتفعيل الدراسة بالوسائل الإلكترونية للتعليم عن بعد لطلاب الدراسات العليا مثل طلاب البكالوريوس والليسانس.حفاظا علي سلامة الطلاب.





وطالب عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع طلاب الدراسات العليا ونقل المحاضرات عبر قناة لكل قسم علي اليوتيوب ومواقع الكليات والإيميل الأكاديمي.



