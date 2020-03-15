شاهد.. إطلاق أول دورية روسية تركية مشتركة بين اللاذقية وحلب

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل أول دورية روسية تركية مشتركة بين اللاذقية وحلب.





أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته ظهر اليوم الأحد عن تسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من طريق "M4" الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد.





لكن الوزارة ذكرت أن المسار "تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا" ..





وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات خاصة بتحييد التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق M4".





وانطلقت الدورية الروسية التركية الأولى على الطريق "M4"، في وقت سابق من الأحد، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب، وكان من المقرر أن تصل إلى بلدة عين الحور