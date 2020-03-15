AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح والسكر والزيت

الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 م
القمح
القمح
Advertisements
محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن.


وأوضح الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطى من القمح يكفى حتى 4.7 شهر، والسكر حتى 5.3 شهر، والزيت حتى 3.3 شهر.


وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية منتصف فبراير الماضي عن مناقصة محدودة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد)، على أن يتم تسليم خلال الفترة من ٢٥ مارس إلى ١٥ أبريل ٢٠٢٠.


من جانبه، كشف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، أن تقرير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أكد استقرار أسعار الأرز.


وقال العربى إن تقرير الشعبة أشار إلى زيادة معروض الأرز بالسوق مع وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي احتياجات المواطنين، وأن أسعار السلع تخضع دائمًا لآليات العرض والطلب بالسوق على مر العصور.


وأضاف أن شعبة الحاصلات الزراعية تتابع بشكل مستمر سوق البقوليات ومدى توافرها وأسعارها وترفع تقريرا أسبوعيا للغرفة ومن ثم للاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أشار تقرير الشعبة إلى حالة رواج في مبيعات الأرز خلال الأسبوع الجاري دون أن ينعكس ذلك على زيادة في السعر النهائي للمستهلك.


وأكد اتحاد الغرف التجارية أن هناك متابعة يومية لجميع السلع بالسوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة كل شعبة في قطاعها لرصد العملية التجارية وإعلان مؤشر الأسعار وأي مستجدات أولًا بأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السلع التموينية: مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه

إنفوجراف.. حصاد قطاع التموين خلال عام 2019

تأثير فيروس كورونا على الخضراوات والفاكهة.. الغرف التجارية توضح

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 5000 طن زيت تمويني

وزير التموين: 275 مليون رغيف خبز يتم إنتاجها يوميا.. و3.4 مليون طن لمخزون القمح

الغرف التجارية يعلن استقرار أسعار الأرز وتوافر المخزون الإستراتيجي

ترشيحاتنا

كوب من هذا المشروب على الريق ينظف الجسم وينسف الوزن ويعالج الصداع

احذر الشيشة والاختلاط.. 5 نصائح من الصحة المصرية تحميك من فيروس كورونا

ماذا قال زيدان للاعبي ريال مدريد بعد إيقاف الدوري الإسباني؟

قرار بإلغاء الدوري الممتاز في هذه الحالة.. تفاصيل

20 نصيحة من وزارة الصحة أثناء العزل المنزلي

حقيقة انقلاب الحرس الثوري على الرئيس الإيراني.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

سعر ومواصفات أودي audi q7 في مصر.. صور

أدوات الحلاقة ومفاتيحك.. تفاصيل خاصة بالرجال تعرضهم للإصابة بكورونا