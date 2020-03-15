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توك شو

الأسمرات زيه زي العاصمة الجديدة.. بنيتنا التحتية متأثرتش بالسيول.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 02:06 م
حي الاسمرات
حي الاسمرات
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فرح علاء الخولي

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن الحي أصبح آهلا بالسكان من 4 سنوات، ويتم تدارك المشاكل التي يتعرض لها الحي كل عام بشكل مختلف للتغلب عليها جميعًا.


وأضاف المهندس حسن الغندور، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، أن الحياة في الأسمرات لم تتأثر بالأمطار الغزيرة التي وقعت على القاهرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بفضل بنيته التحتية.

 

وأكد أن حي الأسمرات لم يُصبه أكثر من 5% مما أصيبت به المناطق الأخرى في القاهرة، مشيرًا إلى أن تصميم الحي هائل وعاد بالنفع على الأهالي والبلد، والجميع لاحظ الفرق بين الحياة القديمة والحديثة.

 

وذكر رئيس حي الأسمرات، أن المشروع يلقى اهتمام الدولة بالكامل، بالإضافة إلى أن أهالي الحي أصبح لديهم وعي كبير وقدموا يد العون للحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن الحي يسكن به حاليًا 12 ألفا و400 أسرة، من مستهدف 18 ألفا و300، ويوجد به جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن.

 

يذكر أن مصر شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على الأنحاء كافة خلال اليومين الماضيين.
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