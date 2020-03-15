الإسكان واجهت الأمطار بمعدات شركات المياه.. شبكات تصريف الأمطار تحتاج لمليارات.. والدولة تسعى لاستكمال خدمة الصرف الصحى للقرى باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه

رصدت غرفة العمليات بوزارة الإسكان سقوط كمية أمطار تتجاوز 60 مليون متر مكعب من المياه فى الرصد المبدئي لها حول ظروف الطقس السيئ التى شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضى.

وأدارت وزارة الإسكان ملف شفط مياه الأمطار وسحبها لشبكات الصرف الصحى بصورة أساسية عبر التواجد الدائم فى الشوارع وتوفير معدات جميع الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل أساسي ومستمر.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الأولويات الحالية للحكومة ممثلة فى الوزارة، تتمثل في تغطية المناطق المحرومة بخدمات الصرف الصحي، نظرا لأن أكثر من نصف سكان المناطق المختلفة بمصر، خاصة القرى، لا تتمتع بخدمة الصرف الصحى، وهو ما يهدد بأمراض ومشكلات كبيرة لا يمكن تداركها فى المستقبل.





وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن الأمطار مدتها قليلة جدا سنويا لا تتجاوز عدة أيام ومعدلاتها فى الظروف الطبيعية محدودة بعكس ما شهدناه فى الشتاء الحالى مرتين نظرا لارتباطها بظواهر جوية لم تتكرر منذ أكثر من ربع قرن في مصر.





وأوضحت أن التركيز عادة يكون على مشروعات الصرف الصحي بالمناطق التي تعاني من انخفاض المناسيب ويتم ربطها على الشبكات القائمة، وهي بمثابة حلول مرحلية للنظر إليها بعد الانتهاء من المشروعات الأهم والأكثر خدمة للمواطنين.



