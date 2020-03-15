الإسكان واجهت الأمطار بمعدات شركات المياه.. شبكات تصريف الأمطار تحتاج لمليارات.. والدولة تسعى لاستكمال خدمة الصرف الصحى للقرى باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه

- تحتاج للمليارات.. الإسكان: الأولوية لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى قبل شبكات الأمطار
- الإسكان: شبكات الصرف استوعبت أكثر من 26 مليون متر مكعب من الأمطار خلال يومين
- الإسكان: الرصد المبدئى للأمطار سجل سقوط نحو 60 مليون متر مكعب فى أقل من يومين
رصدت غرفة العمليات بوزارة الإسكان سقوط كمية أمطار تتجاوز 60 مليون متر مكعب من المياه فى الرصد المبدئي لها حول ظروف الطقس السيئ التى شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضى.
وأدارت وزارة الإسكان ملف شفط مياه الأمطار وسحبها لشبكات الصرف الصحى بصورة أساسية عبر التواجد الدائم فى الشوارع وتوفير معدات جميع الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل أساسي ومستمر.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الأولويات الحالية للحكومة ممثلة فى الوزارة، تتمثل في تغطية المناطق المحرومة بخدمات الصرف الصحي، نظرا لأن أكثر من نصف سكان المناطق المختلفة بمصر، خاصة القرى، لا تتمتع بخدمة الصرف الصحى، وهو ما يهدد بأمراض ومشكلات كبيرة لا يمكن تداركها فى المستقبل.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن الأمطار مدتها قليلة جدا سنويا لا تتجاوز عدة أيام ومعدلاتها فى الظروف الطبيعية محدودة بعكس ما شهدناه فى الشتاء الحالى مرتين نظرا لارتباطها بظواهر جوية لم تتكرر منذ أكثر من ربع قرن في مصر.
وأوضحت أن التركيز عادة يكون على مشروعات الصرف الصحي بالمناطق التي تعاني من انخفاض المناسيب ويتم ربطها على الشبكات القائمة، وهي بمثابة حلول مرحلية للنظر إليها بعد الانتهاء من المشروعات الأهم والأكثر خدمة للمواطنين.
على جانب آخر، أكدت المصادر أن إنشاء شبكات لتصريف الأمطار فى الوقت الحالى ومحطات لتجميع المياه يحتاج لمليارات الجنيهات التى لا تمتلكها الدولة حاليا، وذلك بخلاف أننا نحتاج بالفعل لنحو 300 مليار جنيه لاستكمال شبكات الصرف الصحي، وهذه الشبكات تحتاج لمسارات وخطوط منفصلة وكذا مناطق تجميع منفصلة للمياه، أى أنها تحتاج مبالغ إضافية بخلاف الــ300 مليار جنيه المطلوبة للقطاع.
فيما كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن كمية مياه الأمطار التى تم سحبها لشبكات الصرف الصحى خلال اليومين الماضيين زادت على 26 مليون متر مكعب.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إن كمية المياه التى سقطت خلال الأمطار التى لم تتوقف خلال اليومين الماضيين تجاوزت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالكامل، والتى تستوعب نحو 13 مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميا.
وأوضحت أن هيئة الأرصاد الجوية لم تعلن بعد الرقم النهائي لكمية الأمطار التى سقطت خلال اليومين الماضيين، وما تم الإفصاح عنه هو الطاقة الاستيعابية لشبكاتنا القائمة.
وأضافت أن الكيمائيين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى حاليا يقومون بعمليات لمعادلة نوعية المياه المنتجة للشرب، خاصة أن نهر النيل استقبل كميات كبيرة من الرمال والغبار والمخلفات خلال اليومين الماضيين، خاصة مع بعض السيول بصعيد مصر وسيناء، والتى نزحت رمال وحجارة ومخلفات معها إلى مجرى النهر.