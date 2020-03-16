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برلمان

نائب: البرلمان سيتابع قرارات الرئيس والحكومة للتصدى لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير موسى ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن مجلس النواب سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى متابعة القرارات الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى والحكومة بشأن تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وتعليق النشاط الرياضى لمدة 15 عاما وغيرها من القرارات الاخرى للتصدى لفيروس كورونا.

وأشار موسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة المصرية قادرة خلال فترة الـ15 يوما على مواجهة فيروس كورونا والتصدى له.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى ، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
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