المسمارى: ندعو الله أن ينقذنا من وباء الكورونا ونحارب من أجل السلام.. فيديو









وأضاف اللواء أحمد المسمارى، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، أن البرلمان الليبى والقوات المسلحة هى صاحبة القرار فى كل البقاع التى تقع تحت قيادتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأجزاء الصغيرة ما زالت تحت سيطرة الميليشيات، موضحًا أن جميع آبار النفط وحقول الغاز تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية وتحت التأمين.









وتابع: "بالنسبة إلى الموقف الخاص، لدينا غرفتا عمليات عسكرية تعمل الآن لمحاربة الإرهابيين منذ 48 ساعة ولمنع العدو من استغلال الهدنة المعلنة"، مشيرا إلى أن ليبيا أعلنت القبول الهدنة لأنها تلجأ للحلول السلمية.









وأوضح أن القوات المسلحة الليبية تقاتل من أجل السلام ولا تقاتل من أجل الحرب، وتعمل على الدفاع عن أرضها وشعبها.

أكد اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية تعمل على محاربة الجريمة والوقوف بقوة ضد المؤامرة التى تستهدف ليبيا وخيراتها، لافتًا إلى أن تركيا نقلت آلاف الإرهابيين إلى الأراضى الليبية، وقال: "ندعو الله أن ينقذنا من وباء كورونا ولكن يبقى الوباء الأكبر هو وباء الإرهاب".