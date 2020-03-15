AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسمارى: ندعو الله أن ينقذنا من وباء الكورونا ونحارب من أجل السلام.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 02:44 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
أكد اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية تعمل على محاربة الجريمة والوقوف بقوة ضد المؤامرة  التى تستهدف ليبيا وخيراتها، لافتًا إلى أن تركيا نقلت آلاف الإرهابيين إلى الأراضى الليبية، وقال: "ندعو الله أن ينقذنا من وباء كورونا ولكن يبقى الوباء الأكبر هو وباء الإرهاب".


وأضاف اللواء أحمد المسمارى، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، أن البرلمان الليبى والقوات المسلحة هى صاحبة القرار فى كل البقاع التى تقع تحت قيادتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأجزاء الصغيرة ما زالت تحت سيطرة الميليشيات، موضحًا أن جميع آبار النفط وحقول الغاز تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية وتحت التأمين.


وتابع: "بالنسبة إلى الموقف الخاص، لدينا غرفتا عمليات عسكرية تعمل الآن لمحاربة الإرهابيين منذ 48 ساعة ولمنع العدو من استغلال الهدنة المعلنة"، مشيرا إلى أن ليبيا أعلنت القبول الهدنة لأنها تلجأ للحلول السلمية.


وأوضح أن القوات المسلحة الليبية تقاتل من أجل السلام ولا تقاتل من أجل الحرب، وتعمل على الدفاع عن أرضها وشعبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري يعلن السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت

استغلال المرتزقة.. المسماري يكشف مخطط أردوغان للسيطرة على ليبيا

أحمد المسمارى: حكومة السراج تدفع أموالا طائلة لجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا

أحمد المسمارى: أردوغان يدعي أنه خليفة المسلمين

أحمد المسماري: القوات المسلحة الليبية قامت بتفعيل الحظر الجوي.. فيديو

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

ترشيحاتنا

تعليق العمل بمحكمة النقض لمدة أسبوعين

الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

المالية: حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بين 150 و375 جنيهًا شهريًا

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

السعودية: اليوم بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

رسالة طمأنينة للمواطنين.. القوات المسلحة تضع خطة محكمة لمواجهة شبح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

سعر ومواصفات أودي audi q7 في مصر.. صور