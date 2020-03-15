بالتعاون مع التضامن.. «رسالة» توفر أماكن لمصابي ومتضرري السيول

أعدت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أماكن لإقامة اللاجئين من مصابي ومتضرري السيول الذين فقدوا منازلهم خاصةً قرية الزرايب بمدينة ١٥ مايو؛ إثر موجة الطقس والمناخ السيئ.









كان ذلك فى إطار التعاون بين المجتمع المدني والحكومة فى مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ الذى تمر به البلاد.









وقال عادل عبد الفتاح، عضو لجنة الإغاثة وفرق التدخل السريع، إن فرقة الإغاثة بالجمعية قامت بتقديم الدعم المطلوب، حيث تم فرش مركز إعداد أطفال الأحداث "الإصلاحية" بحي بولاق الدكرور بالكامل من سراير وإقامة كاملة للمتضررين للمبيت به.





وأفاد "عبد الفتاح"، بأن الموقع يستوعب حاليًا ١٠٠ فرد وقادر على استيعاب المزيد، و تم تجهيز ١٠٠ سرير و١٠٠ بطانية و١٠٠ مرتبة.





من جانبها، أضافت ريهام محسن، المتحدث باسم "رسالة"، أن فريق رسالة سرعان ما تدخل في حادث متضرري قرية الزرايب بمدينة ١٥ مايو الذين فقدوا منازلهم، وقاموا بتوفير الاحتياجات من بطاطين ووجبات ساخنة ومكان مناسب.





وأشادت "ريهام"، بدور وزارة التضامن الاجتماعي و تعاونها الفعال في هذه الظروف المناخية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن فريق "رسالة" سوف يقوم بتوفير الوجبات الغذائية وكافة متطلباتهم اللازمة وجميع احتياجتهم في هذه المرحلة.



