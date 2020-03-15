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محافظات

مديرية الزراعة تواصل جهودها في مكافحة كورونا في رش مدرجات جامعة طنطا.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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أحمد على

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية برش جامعة طنطا رش وقائي ضد فيروس كورونا باستخدام فرق عمال الرش الوقائي على مستوى الإدارات والوحدات الزراعية. 

جاء ذلك بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد بمقر مركز إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة والمتضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في الجامعات وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وفي ضوء التعاون بين وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية أنه تم رش اليوم كلية الهندسة من فريق يتكون من 10 أفراد، مشيرا إلى أنه تم التطهير الجماعي للأسطح داخل المدرجات ومعامل الدراسة دون وضع اي حواجز او قيود علي هذا الأمر باعتباره مهمة قومية.

كما أشار إلي ضرورة أن تستمر فرق العمل في عملية التطهير علي ان تقوم وزارة التعليم العالي بتوفير المواد الخام اللازمة للرش.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة حالة الطوارئ عن طريق عمل غرفة عمليات علي مدار اليوم  مشددا علي عدم إقامة أي تجمعات عن طريق الندوات المكبرة والدورات التدريبية لاعداد كبيرة من الأشخاص حرصا علي السلامة العامة ويكتفي بنشر التوعيات عن طريق الوسائل الإعلامية وحل المشكلات الصادرة عن طريق الشكاوى الصادرة لإدارة خدمة المواطنين في حينه وعمل لجان متابعة يومية لحل أي مشكلات .

مديرية الزراعة تواصل جهودها في مكافحة كورونا في رش مدرجات جامعة طنطا.. صور
مديرية الزراعة تواصل جهودها في مكافحة كورونا في رش مدرجات جامعة طنطا.. صور
مديرية الزراعة تواصل جهودها في مكافحة كورونا في رش مدرجات جامعة طنطا.. صور
مديرية الزراعة تواصل جهودها في مكافحة كورونا في رش مدرجات جامعة طنطا.. صور
مديرية الزراعة تواصل جهودها في مكافحة كورونا في رش مدرجات جامعة طنطا.. صور
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