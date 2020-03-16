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برلمان

طلب إحاطة لوزير الأوقاف لإعادة بناء مسجد الرحمن بقرية السلامية فى نجع حمادى بقنا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:00 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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معتز الخصوصى
قال النائب فتحى قنديل ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنهيار مسجد الرحمن بقرية السلامية فى نجع حمادى بمحافظة قنا ، نظرا لسوء الأحوال الجوية يوم الخميس الماضى.

وطالب قنديل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة إعادة بناء الرحمن فورا ، وذلك حتى يتمكن المصلون من أداء الصلاة فيه.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى ، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
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