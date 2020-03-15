بدون نوم.. لليوم الرابع على التوالي رجال المرور يواصلون جهودهم في الشارع

واصل رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، جهودهم المكثفة لليوم الرابع على التوالي في التواجد الميداني في الشوارع، وعلى رأسهم القيادات الإشرافية للتعامل مع أزمة الطقس السيئ بهدف إزالة جميع العوائق المرورية من تجمعات لمياه الأمطار على جميع الطرق والمحاور، والتي من شأنها إعاقة حركة المرور.









وخلال 4 أيام لم يذق فيها رجال المرور النوم حرصا منهم على سحب تجمعات المياه التي تعيق حركة الطرق بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية والأخبار لتسيير حركة المرور.









كما قام رجال الإدارة العامة للمرور بفحص جميع البلاغات والشكاوى التي وردت لهم من المواطنين على أرقام الإغاثة وتوجهوا فورا للتعامل معها.









كما شهدت غرفة عمليات المرور على مدار الأيام الأربعة التي شهدت موجة الطقس السيئ متابعة جيدة، ونجحوا خلالها في إيجاد تحويلات مرورية يسيرة لجميع الطرق التي تم تعطيلها نتيجة تجمعات مياه أو انهيارات لحين الانتهاء منها.









ونجح رجال المرور في فتح أكثر من 90% من جميع الطرق التي عطلتها تجمعات الأمطار بشكل احترافي.









يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستمرار وتكثيف التواجد المروري على جميع الطرق السريعة تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، استمرارا لما بذل من جهد وعمل بالتواجد المروري الفعال والجدي على مدار ٤ أيام متواصلة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وهطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة من تكثيف ونشر الخدمات المرورية على جميع الطرق السريعة والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المروري والدفع بالأوناش والدراجات النارية.









كما قامت الإدارة بالدفع بسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية، ويتم الاتصال على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ لمواجهة أي أعطال أو حوادث لا قدر الله.









وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.



