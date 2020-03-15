الشاعر شوقى حجاب: الثقافة لا يمكن أن تكون وظيفة وإنما شكل وجدانى مستمر.. فيديو

قال الشاعر شوقى حجاب، إن المبدع الفنى هو من يفجر طاقته الإبداعية والفنية، ويوظفها فى طريقها الصحيح نحو طاقات مبدعة.





وأوضح الشاعر شوقى حجاب، خلال حديثه مع الإعلامى أيمن عدلى" فى أخبار مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أن صديقه الشاعر كتب عنه " الطفل المعمر " شوقى حجاب.





وأشار الشاعر شوقى حجاب، إلى أن تم تكريمه من الصين لكونه 17 شخصا أثروا فى وجدان مجتمعاتهم، لافتا إلى أن السبب فى تكريمه كان يعود لترديد الآخرين الأغانى والشخصيات وأشعاره.





ولفت الشاعر شوقى حجاب، إلى أنه كان رئيسا لجائزة الدولة التشجيعية فى سنوات سابقة، لافتا إلى أنه لم يتم تكريمه ولو لمرة واحدة بجائزة مادية وكان أغلبها معنوية تشجيعية.





وتابع الشاعر شوقى حجاب، بأن الثقافة لا يمكن أن تكون وظيفة وإنما شكل وجدانى دائم ومتنامى.