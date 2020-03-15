AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شعراوي: بدء تفعيل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:25 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها من قبل المحافظات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الأحد، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالبدء فى التواصل مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والتي بدأت اليوم، ولمدة ١٥ يومًا لمواجهة والتصدي للفيروس.

وقال شعراوى إنه طلب من المحافظين التشديد فى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس واستمرار إلغاء جميع الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق المحافظات، والتي يترتب عليها تجمعات للمواطنين، وذلك لحين إشعار آخر. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بمتابعة جهود الجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالاستمرار في عمليات تطهير جميع مباني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة والمنشآت الحكومية بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية والتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية بالأماكن العامة وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على العاملين اتباعها تجنبًا للإصابة به والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المحافظات تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات السابق إرسالها لهم فيما يخص الإجراءات الوقائية فى المساجد العادية والصغيرة والكنائس.

كما طالب المحافظات بالتنسيق لتنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين.

 في السياق ذاته، قرر اللواء محمود شعراوي إرجاء جميع الدورات التدريبية التي كان من المقرر تنظميها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة ١٥ يومًا، وذلك في إطار قرارات الحكومة بتعليق الدراسة وإلغاء الاجتماعات الكبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يتابع مع عبدالعال مواجهة الأمطار التي شهدتها القاهرة

لمواجهة كورونا.. شعراوي: وجهت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع وزارة الصحة.. خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته في حالة الطوارئ

تعليمات مشددة للمحافظين لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب الكورونا

فحص جميع العاملين والزائرين بالمدن السياحية في جنوب سيناء للوقاية من كورونا

بسبب كورونا.. أول وزارة تلغي البصمة الإلكترونية للموظفين

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

المسماري: دمرنا قاعدة للجيش التركي في معيتيقة وسقوط قتلى ومصابين أتراك.. فيديو

حماية المستهلك تزف بشرى سارة للمواطنين فى 30 يونيو القادم.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

تعليق العمل بمحكمة النقض لمدة أسبوعين

احذر الشيشة والاختلاط.. 5 نصائح من الصحة المصرية تحميك من فيروس كورونا

بعد صورها شبه العارية.. ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بـ كاب وجينز.. صور

يحميك من كورونا .. الثوم والبصل علاج رخيص لقتل الفيروسات

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور