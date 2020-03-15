بـ السكاكين والسواطير.. سطو مسلح على منزل نجم توتنهام.. تفاصيل

تعرض منزل البلجيكي جان فيرتونخين نجم فريق توتنهام لسطو مسلح، الثلاثاء الماضي، من قبل 4 أشخاص.
وذكرت صحيفة " ديلي" ميل البريطانية، أن 4 أشخاض مسلحين اقتحموا منزل فيرنونخين، الأسبوع الماضي، بالسكاكين والسواطير، وتسببوا في ترهيب عائلته الصغيرة المكونة من زوجته وطفليهما.
وأضافت الصحيفة، أن فيرتونخين كان متواجدا رفقة فريقه " توتنهام، في ألمانيا، أثناء عملية السطو، لخوض منافسات إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتابعت الصحيفة، أن الأشخاص المسلحين قاموا بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية، من منزل نجم فريق توتنهام".