بـ السكاكين والسواطير.. سطو مسلح على منزل نجم توتنهام.. تفاصيل





وذكرت صحيفة " ديلي" ميل البريطانية، أن 4 أشخاض مسلحين اقتحموا منزل فيرنونخين، الأسبوع الماضي، بالسكاكين والسواطير، وتسببوا في ترهيب عائلته الصغيرة المكونة من زوجته وطفليهما.





وأضافت الصحيفة، أن فيرتونخين كان متواجدا رفقة فريقه " توتنهام، في ألمانيا، أثناء عملية السطو، لخوض منافسات إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتابعت الصحيفة، أن الأشخاص المسلحين قاموا بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية، من منزل نجم فريق توتنهام".

تعرض منزل البلجيكي جان فيرتونخين نجم فريق توتنهام لسطو مسلح، الثلاثاء الماضي، من قبل 4 أشخاص.