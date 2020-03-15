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محافظات

لمواجهة كورونا.. المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يوقف أنشطته لمدة أسبوعين

الأحد 15/مارس/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة والأنشطة لمدة أسبوعين، في إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن المركز الروسي للثقافة والعلوم، اليوم، أنه تقرر تعطيل الدراسة داخل المركز الروسي بدءا من اليوم الأحد وحتى 29 مارس الجاري، مشيرا إلى أن القرار يشمل جميع الدورات والأنشطة والاستديوهات التعليمية والمكتبية.

وأضاف المركز الروسي في بيانه أنه تقرر نقل جميع الأنشطة والفعاليات التي كان مقررًا إقامتها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، إلى أجل غير محدد، منوها أن طاقم العمل بالمركز سيعمل للرد على جميع استفسارات ورسائل الدارسين.
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