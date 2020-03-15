لمواجهة كورونا.. المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يوقف أنشطته لمدة أسبوعين

أعلن المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة والأنشطة لمدة أسبوعين، في إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.



وأوضح بيان صادر عن المركز الروسي للثقافة والعلوم، اليوم، أنه تقرر تعطيل الدراسة داخل المركز الروسي بدءا من اليوم الأحد وحتى 29 مارس الجاري، مشيرا إلى أن القرار يشمل جميع الدورات والأنشطة والاستديوهات التعليمية والمكتبية.



