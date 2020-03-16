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برلمان

برلمانية: قرار تعليق النشاط الرياضى صائب.. ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:01 ص
النائبة غادة صقر
النائبة غادة صقر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة غادة صقر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما بسبب كورونا ، مشيرة إلى أن الوقاية خير من العلاج ، خاصة وأننا أمام فيروس عالمى منتشر فى كل دول العالم ، وبالتالي كان يجب أن نحمي المواطنين من هذا الفيروس الخطير.

وقالت صقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كورونا عبارة عن ميكروب جاف لا يرى بالعين المجردة ،  وبالتالى فيجب أن نحمى أنفسنا منه حتى لايتفشى الفيروس بين المواطنين.

وأكدت عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن قرار تعليق النشاط الرياضى صائب ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه ، حيث تم ايضا تعليق الدراسة لمدة 15 يوم فى المدارس و الجامعات ، كما تم رصد 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا.

كما أوضحت أن فترة الـ 15 يوم كافية للتعقيم لأن الحجر الصحى يشترط وجود حامل الفيروس لمدة 14 يوم كوقاية مبدئية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن هذه المدة ستخفف الضغط على المنظومة الصحية خوف من انتشار الفيروس. 

وكانت قد أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الأنشطة الرياضة والشبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 ، مع التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والإفريقية وحضره كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمهندس هانى أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والإفريقي لكرة القدم.
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