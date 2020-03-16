برلمانية: قرار تعليق النشاط الرياضى صائب.. ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه

أشادت النائبة غادة صقر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما بسبب كورونا ، مشيرة إلى أن الوقاية خير من العلاج ، خاصة وأننا أمام فيروس عالمى منتشر فى كل دول العالم ، وبالتالي كان يجب أن نحمي المواطنين من هذا الفيروس الخطير.





وقالت صقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كورونا عبارة عن ميكروب جاف لا يرى بالعين المجردة ، وبالتالى فيجب أن نحمى أنفسنا منه حتى لايتفشى الفيروس بين المواطنين.





وأكدت عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن قرار تعليق النشاط الرياضى صائب ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه ، حيث تم ايضا تعليق الدراسة لمدة 15 يوم فى المدارس و الجامعات ، كما تم رصد 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا.





كما أوضحت أن فترة الـ 15 يوم كافية للتعقيم لأن الحجر الصحى يشترط وجود حامل الفيروس لمدة 14 يوم كوقاية مبدئية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن هذه المدة ستخفف الضغط على المنظومة الصحية خوف من انتشار الفيروس.



