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أخبار العالم

روسيا وتركيا تبدآن أولى خطواتهما في تنفيذ اتفاق إدلب الأخير

الأحد 15/مارس/2020 - 02:50 م
روسيا وتركيا يبدآن
روسيا وتركيا يبدآن أولى خطواتهما في تنفيذ اتفاق إدلب الأخير
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قسم الخارجي
بدأت القوات الروسية والتركية، الأحد، تسيير أول دورية عسكرية مشتركة على طريق "M4" الدولي في إدلب، شمال غرب سوريا؛ وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، انطلقت اليوم أول دورية روسية تركية من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب، ويتوقع أن تصل إلى بلدة عين الحور.

وتأتي هذه الدورية بمشاركة من الجانب الروسي بوحدات من الشرطة العسكرية على عدة عربات مدرعة، فيما يجري تنظيم العملية من قبل مركز التنسيق الروسي التركي المشترك الذي تم إنشاؤه لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب.

ومن المقرر أن تساهم هذه الدوريات في أمن تنقلات المدنيين على طريق "M4" الواصل من اللاذقية إلى حلب، ومنع استئناف الاشتباكات العسكرية في منطقة إدلب لخفض التصعيد بين القوات السورية من جانب والجيش التركي والتشكيلات المسلحة من جانب آخر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قد توصلا إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4"؛ ووقع الجانبان على اتفاق حول تفاصيل تنفيذ الخطة، قالت موسكو إنه سيسمح بتطبيق كل القرارات المنسقة بين الطرفين حول إدلب.
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