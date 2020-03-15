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محافظات

ميناء دمياط يكثف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أكد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى، وكذا التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

كما تقوم الهيئة بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى بالميناء بعقد ندوات تثقيفية للعاملين عن فيروس كورونا المستجد للتعريف بالفيروس وطرق انتشاره وأعراض الإصابة به والأساليب الواجب اتباعها للوقاية منه، وإجراءات الحجر الصحى التى تتخذها الإدارة لأطقم السفن خاصة القادمة من مناطق انتشار الفيروس بمنطقة الانتظار الخارجى والإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة ظهور أى حالة اشتباه.

وفى هذا السياق وجه رئيس مجلس الإدارة بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولانشات وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها ميناء دمياط.
ميناء دمياط يكثف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. صور
ميناء دمياط يكثف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. صور
ميناء دمياط يكثف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. صور
ميناء دمياط يكثف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. صور
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