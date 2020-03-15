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محافظات

بورسعيد تواصل رفع آثار التنين وسحب المياه بمنطقة خان الخليلي

الأحد 15/مارس/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من سحب كافة تجمعات المياه أثار عاصفة التنين بنسب 100%  بمنطقة خان الخليلى، وأنه خلال مساء اليوم سيتم الانتهاء من سحب المياه بمنطقة قشلاق السواحل، وذلك فى إطار تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لليوم الرابع لإزالة كافة معوقات الطقس السيئ .

وأكد محافظ بورسعيد ، أن كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة تابعت شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات المياه ،وعلى الفور تم الانتقال لمختلف المناطق التى شهدت تراكم المياه وتم التعامل معها، مشيراً إلى أنه تم الدفع بأكبر عدد من سيارات كسح وشفط المياه للتعامل مع آثار الأمطار التى نتجت عن موجة الطقس السيئ بمحافظات الجمهورية .
بورسعيد تواصل رفع آثار التنين وسحب المياه بمنطقة خان الخليلي
بورسعيد تواصل رفع آثار التنين وسحب المياه بمنطقة خان الخليلي
بورسعيد تواصل رفع آثار التنين وسحب المياه بمنطقة خان الخليلي
بورسعيد تواصل رفع آثار التنين وسحب المياه بمنطقة خان الخليلي
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