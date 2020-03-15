بورسعيد تواصل رفع آثار التنين وسحب المياه بمنطقة خان الخليلي

أعلن اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من سحب كافة تجمعات المياه أثار عاصفة التنين بنسب 100% بمنطقة خان الخليلى، وأنه خلال مساء اليوم سيتم الانتهاء من سحب المياه بمنطقة قشلاق السواحل، وذلك فى إطار تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لليوم الرابع لإزالة كافة معوقات الطقس السيئ .



