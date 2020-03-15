بعد تعليق الدراسة أسبوعين: تربية نوعية عين شمس مستعدة للتعلم عن بعد.. تفاصيل





وأضاف السيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض، بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه عن طريق الموقع الرسمي للكلية حيث تم إنشاء إيميلات رسمية يتعامل بها الطالب مع الموقع الرسمي.





وقد أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية إن الكلية مستعدة، وقامت بكل الإجراءات التي تحافظ علي توصيل للطالب المعلومة ودون تأخير في مواعيد المحاضرات.