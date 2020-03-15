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محافظات

شاهد.. رش وتطهير المدارس والمساجد والكنائس بجنوب الأقصر

الأحد 15/مارس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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شمس يونس
قال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر إنه فى إطار حرص وتوجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وطبقاََ للكتاب الدوري رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بخصوص مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية في هذا الشأن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية لمجابهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضح أنه تم إلغاء جميع الاحتفالات والاجتماعات والندوات بنطاق المركز وتم تطهير مكاتب ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالكامل، وكذلك المركز التكنولوجى وقاعات الاجتماعات ومكتب وحدة حماية الطفل بالمركز والسجل المدني مع وضع المطهرات والتنبيه على العاملين بإجراءات الوقاية والتطهير وتم التنسيق مع الإدارة الصحية بالطود لوضع الملصقات إرشادات التوعية في الأماكن العامة والميادين والمدارس والمساجد والكنائس والأديرة والأماكن الحيوية، وعليها إقبال شديد من المواطنين.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمركز جاهزة لاستقبال أي شكوى أو بلاغات في حالة اشتباه مصاب، وتم التنسيق مع إدارة أوقاف الطود بالمرور المستمر على المساجد الأهلية والمساجد الكبرى وإبلاغ مدير الإدارة على النظافة والتطهير المستمر على حمامات دورات المياه وتطهير أماكن إقامة شعائر الصلاة وخاصة إقامة شعائر صلاة الجمعة وتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة والدير للتأكد من التطهير الدوري وتم المرور على المدارس والمستشفيات والوحدات الصحيه بالتنسيق مع إدارة الطود التعليمية.

شاهد.. رش وتطهير المدارس والمساجد والكنائس بجنوب الأقصر
شاهد.. رش وتطهير المدارس والمساجد والكنائس بجنوب الأقصر
شاهد.. رش وتطهير المدارس والمساجد والكنائس بجنوب الأقصر
شاهد.. رش وتطهير المدارس والمساجد والكنائس بجنوب الأقصر
شاهد.. رش وتطهير المدارس والمساجد والكنائس بجنوب الأقصر
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