معيط : الهدف من مؤتمر اليوم عرض إجراءات موازنة الدولة

قال وزير المالية محمد معيط، إن السبب الرئيسى لانعقاد المؤتمر الوزاري، بتلك السرعة، من اجل عرض الموازنة العامة للدولة وتم عرض بعض الإجراءات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة .





وأضاف " المعيط " من خلال المؤتمر الصحفى المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أننا تابعنا البيان الرسمى الصادر عن رئاسة وبعدها و كان هناك اسئله واستفسارات عديدة نحن جاهزين للاجابة عنها .





وأشار وزير المالية، إلى أن يكون هناك لقاء بيننا للإجابة على الاستفسارات وإعطائهم شئ مكتوب مهم للغاية حتى لا هناك اجتهاد في مثل هذه الأمور التى تعتبر الدقة مطلوبة فيها .

وتابع وزير المالية أننا سنتطرق لبضعة نقاط هامة منها: الملامح العامة للدولة لعام 2021 ،وما يتعلق العلاقات بالنسبة للعاملين فى الدولة فى موازنة 2021 ، واى مزايا أخرى مقترحه داخل هذه الموازنة للعاملين ، إلى جانب نظام ضريبة كسب العمل الجديد الذى يتم تطبيقه .



