AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معيط : الهدف من مؤتمر اليوم عرض إجراءات موازنة الدولة

الأحد 15/مارس/2020 - 05:09 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
ريهام فيكتور

قال وزير المالية محمد معيط، إن السبب الرئيسى لانعقاد المؤتمر الوزاري، بتلك السرعة، من اجل عرض  الموازنة العامة للدولة  وتم عرض بعض الإجراءات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة .


وأضاف " المعيط " من خلال المؤتمر الصحفى المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أننا تابعنا البيان الرسمى الصادر عن رئاسة وبعدها و كان هناك اسئله واستفسارات عديدة  نحن جاهزين للاجابة عنها .


وأشار وزير المالية، إلى أن  يكون هناك لقاء بيننا للإجابة على الاستفسارات وإعطائهم شئ مكتوب مهم للغاية  حتى لا هناك اجتهاد في مثل هذه الأمور التى تعتبر الدقة مطلوبة فيها .

                                                                                      

وتابع  وزير المالية  أننا سنتطرق لبضعة نقاط هامة منها: الملامح العامة للدولة لعام 2021 ،وما يتعلق العلاقات بالنسبة للعاملين فى الدولة فى موازنة 2021 ، واى مزايا أخرى مقترحه داخل هذه الموازنة للعاملين ، إلى جانب نظام ضريبة كسب العمل الجديد الذى يتم تطبيقه .


وأكد أنه سيتم  عمل مقارنة بين النظام الحالي والجديد بالأمثلة الرقمية والقرار الذي  اتخذ الرئيس فيما يتعلق بتخصيص 100 مليار جنيه المترتبة على فيروس جديدة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية:30 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة في النصف الأول من 2019/2020

المالية: استراتيجية للإصلاح الاقتصادي والضريبي العام المالي الجاري.. مساع لطرح سندات خضراء لزيادة موارد الموازنة

ترشيحاتنا

العدل: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

كورونا خمسة مكرونة.. فيفى عبده تشعل السوشيال بفيديو مع غادة عبد الرازق

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟

شادي محمد يوجه نصيحة لـ إدارة الأهلي بشأن التجديد لثلاثي الفريق

اعرفى سر خلطة طحينة الكبابجى وخليكى شيف مطبخك.. فيديو

أخبار الفن.. بعد صورها شبه العارية ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا.. وزوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب تطوع بمرافقة مصابي كورونا بالأقصر يكشف كواليس لحظات الرعب في رحلة العزل

3 عقود رعاية.. 9 بطاقات احتراف في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور