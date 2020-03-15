أسامة هيكل: الرئيس السيسي يؤمن بحرية التعبير وأن المنع لم يعد ممكناً

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة صباح اليوم، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك في إدارة المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة.





وأشار "هيكل" إلى حجم التغيير الذي لحق بالمشهد الإعلامي، ومنها انتشار الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر، والجيوش الإلكترونية القادرة على اغتيال أي مسؤول معنويًا، والتأثير على العلاقات بين الدول.



