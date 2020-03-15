AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسامة هيكل: الرئيس السيسي يؤمن بحرية التعبير وأن المنع لم يعد ممكناً

الأحد 15/مارس/2020 - 03:26 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة صباح اليوم، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك في إدارة المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة.

وأشار "هيكل" إلى حجم التغيير الذي لحق بالمشهد الإعلامي، ومنها انتشار الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر، والجيوش الإلكترونية القادرة على اغتيال أي مسؤول معنويًا، والتأثير على العلاقات بين الدول.

وشدّد هيكل على أن "الحفاظ على حرية الرأي والتعبير هو مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مشيرا إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بحرية التعبير وبأن المنع لم يعد ممكنا الآن، بعد أن أصبح الهاتف المحمول وسيلة إعلامية، وقال إن سياسة الدولة الآن تعتمد على إتاحة المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر ملامح التقرير السنوى الأعلى للإعلام حول "حالة الإعلام المصري"

زكريا : لقاء الرئيس بوزير الإعلام مثمر ويؤكد على أهمية دورنا فى توعية المواطنين ومحاربة التطرف

قبل صدوره رسميا .. أهم ما جاء في التقرير السنوي عن حالة قطاع الإعلام في مصر| الدولة سعت لتحريره من 2017

عشرات المقالات المعارضة في الصحف | تفاصيل تقرير الأعلى للإعلام عن حرية الرأي والتعبير

مكرم محمد أحمد: المجلس الأعلى أنهى الفوضى في المشهد الإعلامي

مكرم محمد أحمد: فرصة الصحافة الورقية في النهوض ضعيفة

ترشيحاتنا

كورونا فرقهما.. صديقة دي يونج تعبر عن اشتياقها للاعب بهذه الطريقة

بشرى سارة.. الكويت تنتصر على فيروس كورونا

حقيقة انقلاب الحرس الثوري على الرئيس الإيراني.. تفاصيل

السعودية: تعافي ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

تعرف على علاوات الموظفين المقرر منحها العام المالي المقبل.. مستند

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بـ كاب وجينز.. صور

يحميك من كورونا .. الثوم والبصل علاج رخيص لقتل الفيروسات

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور