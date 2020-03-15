أسامة هيكل: الرئيس السيسي يؤمن بحرية التعبير وأن المنع لم يعد ممكناً

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة صباح اليوم، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك في إدارة المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة.
وأشار "هيكل" إلى حجم التغيير الذي لحق بالمشهد الإعلامي، ومنها انتشار الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر، والجيوش الإلكترونية القادرة على اغتيال أي مسؤول معنويًا، والتأثير على العلاقات بين الدول.
وشدّد هيكل على أن "الحفاظ على حرية الرأي والتعبير هو مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مشيرا إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بحرية التعبير وبأن المنع لم يعد ممكنا الآن، بعد أن أصبح الهاتف المحمول وسيلة إعلامية، وقال إن سياسة الدولة الآن تعتمد على إتاحة المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة.