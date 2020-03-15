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رياضة

بنفهم ولا صعب.. أيمن يونس يهاجم المسئولين بسبب المباراة الودية

الأحد 15/مارس/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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منار نور
علق أيمن يونس، لاعب منتخب مصر السابق علي رغبة بعض المدربين في خوض مباريات ودية لبعض الفرق في الدورى الممتاز. 

وغرد أيمن يونس من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "وقف النشاط الرياضي وكل المسابقات الرسمية والتجمعات  أسبوعين مبدئيا.. يعني المسؤولين المحترمين ما فيش مباريات ودية أو تجمعات برجاء التنفيذ  ..بنفهم ولا صعبه ؟ " . 


يبحث النادي الأهلي موقف أنشطته الرياضية الداخلية في فروعه الثلاثة، بما يتفق مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا.

ويعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، غدًا الأحد، اجتماعًا مع الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير إدارة النشاط الرياضي، لبحث الأمر كاملا من جميع جوانبه، والاستقرار على تصور شامل في هذا الصدد، لرفع تقرير به إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار الأمثل، بما يضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة أعضاء الأهلي وأسرهم في مختلف الألعاب الرياضية بفروع النادي الثلاثة.
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