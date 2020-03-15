بنفهم ولا صعب.. أيمن يونس يهاجم المسئولين بسبب المباراة الودية

علق أيمن يونس، لاعب منتخب مصر السابق علي رغبة بعض المدربين في خوض مباريات ودية لبعض الفرق في الدورى الممتاز.

يبحث النادي الأهلي موقف أنشطته الرياضية الداخلية في فروعه الثلاثة، بما يتفق مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا.



