على جمعة: إذا علقت الصلاة بالمساجد وذهب المصلون للمسجد فهذا يُعد مخالفة شرعية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من ينزل لصلاة الجمعة أو للجماعة فى المسجد فهو بذلك يفعل جائزًا وليس مندوبًا، أما من ينزل للصلاة أو مكان به تجمع بعد إنتشار فيروس كورونا وبعدما منع الأمر من الذهاب لصلاة الجمعة أو للصلاة فى المسجد فيحرم عليه الذهاب لأن مخالفة أمر الإمام "حرام"، لأنه يجب إتباع تعاليم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ).





وأضاف « جمعة» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc »، أنه حضور المصلين لصلاة الجمعة أو الجماعة كل هذا طبقًا لما يراه الإمام، لكن الحالة التى نحن فيها حاليًا وعلى سبيل الإستباق الخوف والعذر يخرجنا من الوجوب الى الجواز.



