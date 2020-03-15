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منوعات

بسبب زيادة عدد الضحايا.. صحيفة إيطالية تنشر الوفيات فقط

الأحد 15/مارس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعيش إيطاليا هذه الأيام فترة من أصعب الفترات خلال تاريخها، فيروس كورونا تفشى بين سكانها وبث الرعب في قلوب الجميع، لم تعد إيطاليا مدينة تعاني من المرض فقط بل أصبحت تشبه بيت الرعب. 

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديل يميل" البريطانية، أن تفشي كورونا في إيطاليا أدى إلى موت المئات من المواطنين، فالموت أصبح شبحا يطارد أهلها ويهدد المواطنين في جميع مراحلهم العمرية. 

نشرت الصحيفة مقطع فيديو مؤلما لإحدى الصحف الإيطالية التي توسعت في صفحة الوفيات لتصل إلى عشر صفحات، بسبب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا. 

كما أشارت الصحيفة إلى أن الإمكانيات الطبية في إيطاليا ضعيفة أمام كل ذلك الكم من الفيروسات والوباء، كما أشار أحد الأطباء أن الوضع الآن مؤسف هناك، فأصبحت الدولة تقرر من يحيا ومن يموت بسبب نقص الدواء والرعاية، فأصبحت حربا، والشباب على الأغلب هم من سيقودوها. 

وتقول الصحيفة أيضا أن المشرحة كاملة العدد في كل مستشفى، فلا طاقة للمستشفيات لاستعياب هذا الكم من المصابين والوفيات. 
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