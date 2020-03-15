بسبب زيادة عدد الضحايا.. صحيفة إيطالية تنشر الوفيات فقط





وفقا لما ذكرته صحيفة "ديل يميل" البريطانية، أن تفشي كورونا في إيطاليا أدى إلى موت المئات من المواطنين، فالموت أصبح شبحا يطارد أهلها ويهدد المواطنين في جميع مراحلهم العمرية.





نشرت الصحيفة مقطع فيديو مؤلما لإحدى الصحف الإيطالية التي توسعت في صفحة الوفيات لتصل إلى عشر صفحات، بسبب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا.





كما أشارت الصحيفة إلى أن الإمكانيات الطبية في إيطاليا ضعيفة أمام كل ذلك الكم من الفيروسات والوباء، كما أشار أحد الأطباء أن الوضع الآن مؤسف هناك، فأصبحت الدولة تقرر من يحيا ومن يموت بسبب نقص الدواء والرعاية، فأصبحت حربا، والشباب على الأغلب هم من سيقودوها.





وتقول الصحيفة أيضا أن المشرحة كاملة العدد في كل مستشفى، فلا طاقة للمستشفيات لاستعياب هذا الكم من المصابين والوفيات.

Impressionante! I necrologi sull'Eco di Bergamo, confrontati con quelli di un mese fa, danno l'idea dell'impatto in vite umane del #coronavirus pic.twitter.com/gTREDkDGPL — Enrica Toninelli (@acirne) March 14, 2020

تعيش إيطاليا هذه الأيام فترة من أصعب الفترات خلال تاريخها، فيروس كورونا تفشى بين سكانها وبث الرعب في قلوب الجميع، لم تعد إيطاليا مدينة تعاني من المرض فقط بل أصبحت تشبه بيت الرعب.