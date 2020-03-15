2 تريليون و400 مليون دولار.. سقوط حر لبورصات الخليج النصف الثاني من مارس

نشرت قناة "سي إن بي سي" الإخبارية، تقريرا حول تأثير فيروس كورونا على البورصات الخليجية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري.





استهل التقرير بأنه في ظل تداعيات انتشار فيرس كورونا الذي يعتبر الوباء المسيطر على الاقتصاد العالمي، إلا أن الأسبوع الثاني من مارس كان أسبوعًا دانيا في البورصات الخليجية ويعتبر "سقوطا حرا" تبعًا لحالة الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية وضغوطات الكورونا.





وأضاف التقرير، لذلك فقدت المؤشرات الخليجية من قيمتها السوقية بشكل كبير، وسجلت خسائر بتراجع يصل لـ 12% في البورصات مقارنة بالأسبوع الأول من مارس، حيث خسرت في ثاني أسبوع قيمة تصل نحو 2 تريليون و400 مليون دولار، مقلصة خسائر الأسبوع الأول والتي كانت نحو 2 تريليون 700 مليار دولار.

وأبرز التقرير الدول الخليجية التي خسرت خلال الأسبوع الثاني من مارس، والتي جاءت على النحو التالي:





- السعودية

تعتبر السعودية السوق الأكبر في منطقة الخليج حيث فقدت 256 مليار دولار بقيمته السوقية التي تقدر بـ 1 تريليون دولار و96 مليون دولار.





- الكويت

فقدت الكويت 18 مليار دولار في الأسبوع الثاني من مارس من قيمتها السوقية التي تقدر بـ 99 مليار دولار.





- أبو ظبي

فقدت أبو ظبي 20 مليار دولار من قيمتها السوقية التي تقدر بـ 117 مليار دولار.





- دبي

فقدت دبي 25 مليار دولار مقارنة بقيمته السوقية التي تصل لـ 74 مليار دولار.





- قطر

فقدت دولة قطر 16 مليار دولار مقارنة بقيمتة السوقية التي تصل لـ 74 مليار دولار.





أما أداء مؤشرات البورصات الخليجية في الأسبوع الثاني من مارس 2020 جاء كالتالي:





خسر السوق السعودي 15 % وهو أكبر تراجع أسبوعي خلال 8 سنوات

خسر السوق القطرى 12% وهو أكبر خسائر أسبوعية خلال 12 عامًا

أبو ظبي 16% وهو أكبر خسائر أسبوعية في 12 عامًا

دبي 17% وهو أكبر خسائر أسبوعية في 12 عامًا

الكويت 15% وهو أكبر خسائر أسبوعية في تاريخه



