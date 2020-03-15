لمخالفتها الشروط .. تنفيذ قرارات إخلاء 28 وحدة سكنية بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ ٤ قرارات إخلاء إداري لعدد ٢٨ وحدة سكنية من وحدات الأولى بالرعاية وذلك لتسليمها للمستحقين.





أكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، أن تنفيذ قرارات الإخلاء تأتي في إطار تطبيق القانون على تلك الوحدات السكنية بعد مخالفة شروط ساكنيها استكمالًا لخطة المركز بهدف حسن استغلال تلك الوحدات السكنية طبقا للشروط وحفاظًا على المال العام من الإهدار.





أضاف الطماوي، أن مجلس المدينة نفذ مؤخرًا قرارين لإخلاء 6 أسر من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية رقم 134 و170 لمخالفة شاغلي هذه الوحدات بالقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية، فمنهم من حول الوحدة السكنية لمخازن وجرى ترك بعض الوحدات خالية، ما يؤكد عدم استحقاقها، وجرى تأجير بعض الوحدات السكنية بالبطن وجرى تشكيل لجانًا للمرور الدوري على هذه الوحدات لمتابعة مدى استحقاق شاغليها من عدمه.





وأشار الطماوي، إلى أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة، تستكمل تنفيذ قرارات إخلاء للعديد من المنتفعين لوحدات إسكان الأولى بالرعاية خلال العام الجاري، لاكتشاف عدم أحقيتها في هذه الوحدات ومخالفة شروط الاستحقاق.

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