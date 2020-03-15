موثقو الشهر العقاري يبدأون تنفيذ تدابير مواجهة كورونا .. صور

بدأ موثقو الشهر العقاري في جميع الفروع بالجمهورية تنفيذ التوصيات والإجراءات التي أعلن عنها اتحاد موثقي مصر للوقاية من فيروس كورونا المُستجد، وعلى نفقتهم الخاصة.





وكان اتحاد موثقى مصر اتخذ إجراءات ضرورية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مقار الشهر العقارى .





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وأكد الاتحاد فى بيان له ، انه تماشيا مع تأكيد الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره ، وحفاظا على السلامة الصحية لموظفى الشهر العقارى والمتعاملين من المواطنين مع مكاتبه ، وفى ضوء التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وزارتى العدل والصحة ومنظمة الصحة العالمية فان الاتحاد يهيب بالمسئولين والمترددين على مكاتب الشهر العقارى اتخاذ الإجراءات التالية :





بالنسبة لموظفى الشهر العقارى ارتداء كمامة طبية وجوانتى قبل التعامل مع المواطنين مع ضرورة إحضار زجاجة مياه شخصية للشرب كل نصف ساعة على الأقل ، كما طالب اتحاد موثقى مصر موظفى الشهر العقارى توفير أدوات النظافة الشخصية صابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية مع غسل الأيدى جيدا بعد كل إجراء ، ويحظر المصافحة والسلام باليد مع الموظفين او المواطنين كما يجب التعامل مع المواطنين من على مسافه لا تقل عن متر، كما يحظر استعمال ادواتك المكتبية وخاصة قلمك الشخصى، كذلك يجب تعقيم المستندات بمطهر ،والابلاغ عن اى مواطن يعانى من أعراض كورونا





كما طالب اتحاد موثقى مصر موظفى الشهر العقارى بعدم الذهاب الى العمل إذا استشعر اصابته باعراض كورونا .





ووضع اتحاد موثقى مصر اجراءات يحب على المتعاملين مع الشهر العقارى اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا ،شملت حضور المواطن منفردا دون اصطحاب اى شخص معه ،الابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام ، التزام المواطن بقلم الشخصى والجلوس فى أماكن الاستراحة .





كما طالب اتحاد موثقى مصر الجهات المختصة بتعقيم مقار الشهر العقارى وتسليم 2 كمامة وجوانتى يوميا لموظفى الشهر العقارى وإلغاء البصمة الالكترونية والبصمة اليدوية وإغلاق مؤقت لمكاتب التوثيق شديدة الازدحام وحظر تواجد أكثر من 20 مواطنا كحد اقصى فى المكتب ومنح اجازة للموظف المحتمل إصابة بفيروس كورونا.