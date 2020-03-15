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بين الناس

أهالي شارع بورسعيد لـ محافظ القاهرة: زهقنا من الزبالة.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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رنا اشرف - احمد بيسو
استغاث سكان منطقة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة برسالة عبر خدمه الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد بسبب تراكم القمامة بشكل كبير على جوانب الشارع.

وأضاف الأهالى هناك أطنان من القمامة تتراكم بشكل كبير مما تؤثر على السكان وأصحاب المحلات بالسلب من رائحة كريهة وتلوث بصرى كبير بالإضافة إلى تأثيراتها الأخرى فاشتكى السكان من انه يجب ازالة القمامة وتطهير المنطقة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

وناشد الأهالى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التدخل لإنقاذهم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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