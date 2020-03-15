أهالي شارع بورسعيد لـ محافظ القاهرة: زهقنا من الزبالة.. فيديو

استغاث سكان منطقة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة برسالة عبر خدمه الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد بسبب تراكم القمامة بشكل كبير على جوانب الشارع.





وأضاف الأهالى هناك أطنان من القمامة تتراكم بشكل كبير مما تؤثر على السكان وأصحاب المحلات بالسلب من رائحة كريهة وتلوث بصرى كبير بالإضافة إلى تأثيراتها الأخرى فاشتكى السكان من انه يجب ازالة القمامة وتطهير المنطقة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.





وناشد الأهالى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التدخل لإنقاذهم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا .



