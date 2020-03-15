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برلمان

رئيس طاقة البرلمان: قرار السيسي بتعليق الدراسة «أبوي»

الأحد 15/مارس/2020 - 03:39 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
ثمّن النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، معتبرًا ذلك القرار بأنه قرار "أبوي" صادر من أب تجاه أبنائه تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات حفاظًا على صحتهم وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب " السويدي" في بيان، الأحد، جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين من خلال التفكير المستنير والتفكير خارج الصندوق باتخاذ قرارات مناسبة داخل مختلف القطاعات التابعة لهم اذا لزم الأمر وعدم الانتظار للتكليفات والتوجيهات الرئاسية مشيدا بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بتعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر. 

وقال النائب طلعت السويدي إن هذا القرار لايستحق الاشادة فقط بل يجب تعميمه على جميع الجهات بما فيها قاعات الأفراح ودور المناسبات الخاصة والتابعة لجميع الأندية ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية وغيرها.

وحذّر النائب طلعت السويدى من إقامة الأفراح والعزاء فى القاعات خاصة الضيقة خلال هذه المرحلة وضرورة ان يكون لدى الجميع من المسئولين والشعب الحرص الحقيقي على هذا الوطن وتجنب كل ما هو فيه ضرر خاصة إذا كان يتعلق بصحة الانسان المصرى التى هى أغنى ما يتملكه المصريون، مؤكدا ان هناك بعض الأفراح خاصة التى تتم داخل القاعات الضيقة تكون بيئتها غير صحية لعدم وجود متنفس الهواء اضافة الى التزاحم الشديد والاختلاط داخل هذه القاعات.
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