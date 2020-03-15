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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بمسئول الهيئة العامة للأبنية التعليمية وإدارات التخطيط واللامركزية والمتابعة والأمن

الأحد 15/مارس/2020 - 05:10 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بمسئول الهيئة العامة للأبنية التعلي
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كتب محمد الغزاوى
ترأس د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجتماعا لمتابعة حالة مدارس المحافظة عقب موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة بحضور المهندس رضا سرحان مسئول الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد وقيادات المديرية المعنية.

و أكد باهى أن محاور الإجتماع إستعرضت حجم الأضرار على المنشآت التعليمية بالمحافظة الناتجة عن موجة الطقس السيئ والإجراءات المتخذة لتلافى هذه الأضرار وتفادى المعوقات التى قد تحول أثناء العمل على إصلاح الأضرار.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق بين المديرية والهيئة العامة للأبنية التعليمية والأحياء لتلافى الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة خلال ثلاثة أيام متواصلة وتقنين الإجراءات لرفع الأضرار وتحديد المطالب اللازمة لتفادى ذلك مستقبلا.

ونوه باهى إلى انه تم الإتفاق على توفير عدد من ماكينات شفط المياه على عهدة كل ادارة تعليمية والعمل على تجهيز شبكة صرف لمياه الأمطار بكل مدرسة حرصا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بها وحفاظا على أبنية المنشآت التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندسة مها الدرينى ممثل الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد  وحاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة وأشرف إبراهيم مدير إدارة المتابعة و فاطمة هجرس مدير وحدة اللامركزية وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.
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