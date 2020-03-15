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فن

متابع اعترف لها بحبه وآخر طلبها للزواج.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

الأحد 15/مارس/2020 - 04:29 م
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
نشرت جنا عمرو دياب مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تقوم بالتحضير لأغنية جديدة مع المنتج dimebbo. 

وأبهرت جنا عمرو دياب جمهورها بصوتها الساحر وعلق البعض على الفيديو: بنت الوز عوام صوت اكثر من رائع، وقال آخر: "عسل صوت رائع فعلا"، وأخيرا طالب أحد المتابعين الزواج منها ولكن تجاهلت جنا الرد عليه واعترف آخر بحبه لها إلا أنها قابلته بنوع من التجاهل أيضا.

ونشرت جنا عمرو دياب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة.

وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة غريبة وذلك من خلال جاكت بدلة طويل سوداء بطريقة الأوفر سايز مما أظهر قوامها المتناسق، و نسقت تحته توب اسود مكشوف الصدر والبطن وبنطلون أسود شفاف أو شراب.

ونسقت جنا عمرو دياب عدة سلاسل طويلة باللون الفضي، على إطلالاتها واعتمدت مكياج بسيط ، مع تسريحة شعر اعتيادية ولكن إطلالتها كانت مثيرة للجدل .

والتقطت صورتين واحدة وهي جالسة وأخرى وهي تقف وخلفها مرأة، وانهالت التعليقات على إطلالة جنا، وكان أبرزها " منوره العالم يابنت الغالي".
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