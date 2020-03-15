برلماني: قرار السيسي بتعليق الدراسة حكيم.. ويجب مواجهة "سرطان الدروس الخصوصية"

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة بأنه قرار حكيم وجاء في التوقيت المناسب، حيث كان ينتظره الجميع لأنه يمنح فرصة لتعقيم المدارس والجامعات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد بما فيها إجراء الكشوفات الطبية للطلاب والتلاميذ في ضوء الإجراءات الوقائية للدولة.





وطالب "عامر" في بيان أصدره، الأحد، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة والرادعة لغلق جميع المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية مشيرا إلى أن هذه المراكز أصبحت بؤرًا سرطانية في مختلف العمارات.





وأكد المهندس محمد فرج عامر أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تمثل خطرا شديدا على تلاميذ المدارس والجامعات، متسائلا : كيف تترك الحكومة هذا الأمر وهناك 100 تلميذ على سبيل المثال يتجمعون فى مكان ضيق للغاية يتم فيه إعطاء الدروس الخصوصية.



