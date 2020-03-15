AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قرار السيسي بتعليق الدراسة حكيم.. ويجب مواجهة "سرطان الدروس الخصوصية"

الأحد 15/مارس/2020 - 04:29 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة بأنه قرار حكيم وجاء في التوقيت المناسب، حيث كان ينتظره الجميع لأنه يمنح فرصة لتعقيم المدارس والجامعات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد بما فيها إجراء الكشوفات الطبية للطلاب والتلاميذ في ضوء الإجراءات الوقائية للدولة.

وطالب "عامر" في بيان أصدره، الأحد، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة والرادعة لغلق جميع المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية مشيرا إلى أن هذه المراكز أصبحت بؤرًا سرطانية في مختلف العمارات.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تمثل خطرا شديدا على تلاميذ المدارس والجامعات، متسائلا : كيف تترك الحكومة هذا الأمر وهناك 100 تلميذ على سبيل المثال يتجمعون فى مكان ضيق للغاية يتم فيه إعطاء الدروس الخصوصية. 

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن هذه المراكز أصبحت لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات على حد سواء محذرا الحكومة من استمرار إهمالها لهذا الملف الذى استشرى فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحماية طلاب المدارس من كورونا.. تفويض برلماني للحكومة بإغلاق المدارس والجامعات.. ونائب: الفيروس سيعود مجددا الشتاء المقبل

الحكومة: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تعطيل الدراسة

تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور

إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسماعيلية بقوة الشرطة.. صور

بعد تعليق الدراسة.. غلق 12 سنتراً ومركزاً تعليمياً بالمنيا

400 سنتر حتى الآن.. استمرار تشميع مراكز الدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

حميدتي: نتمنى اتفاقا بشأن سد النهضة بلا ضرر لكل الأطراف

محمود العسيلي عن كورونا: المطلوب حصل طلعوا بقى التطعيم والعلاج

خلال 14 يوما.. كيف ستحارب مصر فيروس كورونا؟

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

كوب من هذا المشروب على الريق ينظف الجسم وينسف الوزن ويعالج الصداع

صعود جديد للدولار بالبنوك اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عقود رعاية.. 9 بطاقات احتراف في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور

احذر هذه العادات.. 3 أخطاء تفعلها يومياً تسبب الكرش