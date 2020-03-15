إلغاء أول حفل زفاف في الدقهلية بسبب كورونا





واكتفى بحسب منشور له على الفيسبوك بزفة سيارات فقط وذلك لمنع التجمعات التى قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بسبب فيروس كورونا.



وأكد " المتولي" أنه عقد قرانه منذ عدة أيام إلا أنه قرر الالتزام بتعليمات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين .



وأضاف " اتخذت هذا القرار تضامنا مع قرارات الدولة بمنع الاختلاط والتجمعات فى أي مكان ومن هنا كان قرارى بإلغاء حفل الزفاف حيث وافقته عروسه أيضا حرصا على الصالح العام ".



وواصل " أتمنى من كل شخص أن يبتعد عن التجمعات من أجل الحفاظ على صحته وصحة الآخرين و أن يلتزم بالتعليمات فهي فترة مقلقة ولكنها ستزول بإذن الله فعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة من أجل وطننا مصر " .



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ألغى عريس بالدقهلية يدعى حاتم المتولي حفل زفافه والذى كان مقررا له يوم الخميس القادم على مركب بنيل المنصورة.