AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إلغاء أول حفل زفاف في الدقهلية بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
ألغى عريس بالدقهلية يدعى حاتم  المتولي حفل زفافه والذى كان مقررا له يوم الخميس القادم على مركب بنيل المنصورة.

واكتفى بحسب منشور له على الفيسبوك بزفة سيارات فقط وذلك لمنع التجمعات التى قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بسبب فيروس كورونا.

وأكد " المتولي" أنه عقد قرانه منذ عدة أيام إلا أنه قرر الالتزام بتعليمات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين .

وأضاف " اتخذت هذا القرار تضامنا مع قرارات الدولة بمنع الاختلاط والتجمعات فى أي مكان ومن هنا كان قرارى بإلغاء حفل الزفاف حيث وافقته عروسه أيضا حرصا على الصالح العام ".

وواصل " أتمنى من كل شخص أن يبتعد عن التجمعات من أجل الحفاظ على صحته وصحة الآخرين و أن يلتزم بالتعليمات فهي فترة مقلقة ولكنها ستزول بإذن الله فعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة من أجل وطننا مصر " .

.
إلغاء أول حفل زفاف في الدقهلية بسبب كورونا
إلغاء أول حفل زفاف في الدقهلية بسبب كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زواج رغم أنف كورونا.. كنيسة تتحدى الفيروس القاتل بحفل زفاف جماعي.. صور

أبرز تحدي لـ فيروس كورونا.. حفل زفاف جماعي لـ6 آلاف زوج بكوريا الجنوبية.. فيديو

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

200 عريس في الفلبين يرتدون أقنعة طبية في زفاف جماعي خوفًا من كورونا.. صور

القبلات بالكمامات.. شاهد أول زفاف جماعي غريب من نوعه

فيديو جراف| قرار غريب من الأردن لمنع انتشار كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. بعد صورها شبه العارية ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا.. وزوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاده

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

#سلمان_بن_عبدالعزيز ملك السعودية مطلوب على تويتر.. ما الحكاية؟

كوب من هذا المشروب على الريق ينظف الجسم وينسف الوزن ويعالج الصداع

لمواجهة كورونا.. طريقة تحضير مطهر منزلي في دقائق

السعودية: تعافي ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عقود رعاية.. 9 بطاقات احتراف في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور

احذر هذه العادات.. 3 أخطاء تفعلها يومياً تسبب الكرش