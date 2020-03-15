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توك شو

بعد تعليق الدراسة.. تعرفى على كيفية التعامل مع أبنائك فى تلك الفترة.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكى بجامعة عين شمس، إنه يجب النظر لموضوع تعليق الدراسة لمدة أسبوعين على أنه فرصة لجمع شمل الأسرة مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع الأزمة بهدوء أعصاب بدون هلع واتباع أصوليات الصحة العامة فى النظافة الشخصية والنظافة العامة.


وأضاف الدكتور إيهاب عيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية " dmc"، أنه يجب وضع جدول لممارسة عدة أنشطة مع الأبناء لتعويضهم عن توقف الأنشطة فى النوادى، مشيرًا إلى أنه يجب اختيار أنشطة مشتركة بين أفراد الأسرة الواحدة، مشيرًا إلى أنه يجب انتهاز الفرصة.

وتابع أنه من الممكن للآباء اختيار موضوعات هامة وتوصيل المعلومات والمهارات السليمة للأبناء، وتعرفيهم عن الفيروس وكيفية وقاية أنفسهم، مؤكدًا أنه يجب تعليم الأطفال أنه ليس معنى عدم السلام على الشخص أننا نكرهه.

وأشار إلى أنه من الممكن شرح الفيروس وأعراض وطرق الوقاية منه من خلال أشكال مجسمة أو لوحات تعبيرية، أو قصص تصويرية وحكاوى، وروايات، أو من خلال التمثيل، وذلك للأطفال أقل من سن 11 سنة.

وأوضح أن المعلومات يجب أن تصل للأطفال بشكل سليم وصحيح لكى يتعلموا كيفية الوقاية وكيفية حماية أنفسهم.
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