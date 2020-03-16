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منوعات

بسبب كورونا.. في بريطانيا المتاجر خالية من المنتجات.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
خوف و رهبة و حذر بسبب اجتياح وباء كورونا في معظم دول العالم ، و لكن الشيء المؤسف هو تعامل البعض مع الأمر و كأنها إجازة ترفيهية . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن المواطنين في بريطانيا يتعاملوا بشكل عشوائي مع مواجهة فيروس كورونا فالكل يريد شراء أضعاف حاجته من المتاجر ولا مراعاة للآخرين . 

توسل أصحاب المحلات التجارية إلى المواطنين شراء حاجتهم فقط و لا داعي لتخزين المنتجات حتى ستمكن الآخرون من شراء إحتياجاتهم أيضا . 

كما أشر أحد أصحاب المحلات إلى أن الأمر تغير فلم يعد المواطنين يشترون المناديل و المطهرات فقط ، بل أصبحوا يشترون الحبوب و البسكوت و الأطعمة الجاهزة و الخضار و الفاكهه بكميات كبيرة للغاية . 
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