بسبب كورونا.. في بريطانيا المتاجر خالية من المنتجات.. فيديو





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن المواطنين في بريطانيا يتعاملوا بشكل عشوائي مع مواجهة فيروس كورونا فالكل يريد شراء أضعاف حاجته من المتاجر ولا مراعاة للآخرين .





توسل أصحاب المحلات التجارية إلى المواطنين شراء حاجتهم فقط و لا داعي لتخزين المنتجات حتى ستمكن الآخرون من شراء إحتياجاتهم أيضا .





كما أشر أحد أصحاب المحلات إلى أن الأمر تغير فلم يعد المواطنين يشترون المناديل و المطهرات فقط ، بل أصبحوا يشترون الحبوب و البسكوت و الأطعمة الجاهزة و الخضار و الفاكهه بكميات كبيرة للغاية .

خوف و رهبة و حذر بسبب اجتياح وباء كورونا في معظم دول العالم ، و لكن الشيء المؤسف هو تعامل البعض مع الأمر و كأنها إجازة ترفيهية .