حرب أسعار النفط تشتعل بين السعودية وروسيا.. وخسائر بالجملة للشركات الأمريكية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريرا مطولا حول أزمة أسعار النفط بين السعودية وروسيا، ومدى تأثيرها على منتجي النفط الأمريكيين الذين يقومون حاليا بتخفيض إنفاقهم لإجراء عمليات جديدة على مدار هذا العام.





ففي جميع أنحاء العالم، أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى القضاء على قطاع النفط، مما أثار حرب أسعار أطلقها السعوديون في وجه الروس، الأسبوع الماضي، حيث وعد كل جانب بضخ المزيد من النفط، ودخلت الشركات الأمريكية على خط الأزمة المشتعلة حيث تسعى إلى خفض ميزانياتهم، مما يعني تراجعا كبيرا لعشرات شركات خدمات حقول النفط، وتسريح الكثير من العمال، من تكساس إلى شمال داكوتا.





وفي الجمعة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لشراء 90 مليون برميل من النفط ليتم تخزينها في احتياطي البترول الاستراتيجي الحكومي، في محاولة لدعم الأسعار والثقة أيضا.





وفي يوم السبت، أعلن السعوديون أنهم سيرفعون إنتاجهم بمئات الآلاف من البراميل يوميا، مما دفع السعر إلى الانهيار إلى معظم هذا الأسبوع قبل ظهور مؤشرات إيجابية، الجمعة.





وفي يوم الاثنين، توقع كلاوديو جاليمبرتي، المحلل في S&P Global Platts، أن "الطلب في مارس وأبريل سيتم تقليصه بطريقة فظيعة".





وقالت الشركة إنه في أسوأ الحالات، قد ينخفض ​​الطلب العالمي بمقدار 950 ألف برميل يوميا. وبحلول يوم الجمعة، كان جولدمان ساكس يتوقع أن أي انخفاض في الإنتاج الأمريكي وحده سيقدر بنحو مليون برميل، وذلك في أي سيناريو محتمل.





وبين هذين التوقعين، أظهرت دراسة لجولدمان ساكس نشرت يوم، الجمعة، أن الشركات الأمريكية تحركت لخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30%. وكان على رأس هذه الشركات شركات مثل أوكسيدنتال بتروليوم وأباتشي كوربوريشن و ماراثون بتروليوم وكونتيننتال ريسورسز وأوسيز وأوفنتيف.





وتشير دراسة جولدمان ساكس إلى أن أكبر انخفاضات الإنتاج ستحدث في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، وبشكل أساسي في منطقة باكن في السهول الشمالية وفي حقول إيجل فورد في جنوب تكساس. ومن المتوقع أن يستمر حتى النصف الثاني من عام 2021.





وهذا يشير إلى فقدان الوظائف والدخل لجميع الشركات التي تعتمد على إنتاج النفط - بدءا من الموردين مرورا بالخدم الميدانيين وسائقي الشاحنات والسكك الحديدية ومشغلي المقطورات وصولا إلى المطاعم - والتي يمكن أن تمتد لأشهر قادمة.





وكتبت آن سويدبرج روبا، محللة لدى S&P Global Platts ، في رسالة بريد إلكتروني تفيد أنه إذا ظل سعر النفط عند 30 دولارا، فإن التباطؤ في الإنتاج الذي سيعقبه قد يعني أن هناك فرصة لمشغلي بنسلفانيا لملء الفجوة في الغاز الطبيعي، حيث سيتمكنون من زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى أربعة أو خمسة في المائة.





وقال رون نيس، رئيس مجلس بترول شمال داكوتا، إن حوالي 90 ألف عامل يعتمدون على أعمال النفط في داكوتا الشمالية - 35 ألفا بشكل مباشر و 55 ألفا في وظائف غير مباشرة لم تكن لتوجد بدون الصناعة.



