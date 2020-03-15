برلماني يكشف أسباب عكارة مياه نهر النيل وموعد اختفائها

كشف النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، عن أسباب عكارة مياه نهر النيل خلال الأيام الماضية بعد ما شهدته البلاد من سيول يوم الخميس الماضى.





وأضاف "تمراز"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عكارة نهر النيل حدثت بسبب أن مياه الأمطار حينما هطلت على نهر النيل نزلت عليه بشكل كبير أكثر من مستواه، مما جعلها تأخذ تجريفا من الأرض، الأمر الذى أدى إلى حدوث عكارة فى مياه نهر النيل.





وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أنه حينما تهدأ الأتربة وتجريف الأرض بسبب سيول الأمطار ستختفى عكارة مياه نهر النيل خلال أيام.