أميرة العقدة : تناول تفاحة يومية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 %









قالت الإعلامية أميرة العقدة ، إن هناك أطعمة تجنب الفرد من الإصابة بمرض السرطان والتى تعمل على تقليل فرصة الإصابة بالأورام والسرطانات .





وأضافت الإعلامية أميرة العقدة ، خلال برنامج كل يوم اسم والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، أن الأنظمة الصحي ويأتى فى مقدمة هذه الأكلات التفاح والذى يعد مصدر غنيا بالألياف الصحية .





ولفتت الإعلامية أميرة العقدة ، إلى هناك دراسة إيطالية كشفت بأن تناول تفاحة يومية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 % وتجنب الفرجد من أورام الثدى والأمعاء ..





وتابعت ، بان تناول القهوة أيضأ يجنب الأفراد الإصابة بمرض السرطان حيث انها تحوى خلايا مواد تمنع انقسام الخلايا السرطانية بنسبة 50 % ..





تقدم الإعلامية أميرة العقدة، اليوم الأحد حلقة جديدة من برنامج «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري للحديث حول مسببات السرطان وطرق مكافحته .















