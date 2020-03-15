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أميرة العقدة : تناول تفاحة يومية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 %

الأحد 15/مارس/2020 - 04:15 م
الإعلامية أميرة العقدة
الإعلامية أميرة العقدة
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شيرين عادل


قالت الإعلامية أميرة العقدة ، إن هناك أطعمة تجنب الفرد من الإصابة بمرض السرطان والتى تعمل على تقليل فرصة الإصابة بالأورام والسرطانات .

 وأضافت  الإعلامية أميرة العقدة ، خلال برنامج كل يوم اسم والمذاع عبر قناة مصر الأولى ، أن الأنظمة الصحي  ويأتى فى مقدمة هذه الأكلات التفاح والذى يعد مصدر غنيا بالألياف الصحية . 

ولفتت الإعلامية أميرة العقدة ، إلى هناك دراسة إيطالية كشفت بأن تناول تفاحة يومية تقلل من خطر الإصابة  بسرطان الرئة بنسبة 25 %  وتجنب الفرجد من أورام الثدى والأمعاء ..

وتابعت ، بان تناول القهوة أيضأ يجنب الأفراد الإصابة بمرض السرطان حيث انها تحوى خلايا مواد تمنع انقسام الخلايا السرطانية بنسبة 50 % ..

تقدم الإعلامية أميرة العقدة، اليوم الأحد حلقة جديدة من برنامج  «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري للحديث حول مسببات السرطان وطرق مكافحته . 




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