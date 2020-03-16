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منوعات

طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا أصبح مرعبا ، لقد تحولت إلى مدينة أشباح فمعظم المواطنين من كل الطبقات إما مصابين يتلقون العلاج أو وفيات في المشرحة. 

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية ، أن أحد المواطنين وهو يعمل طبيب كشف عن الحالة الطبية المؤسفة التى وصل اليها الحال في إيطاليا بسبب الخدمات الطبية  السيئة. 

يوضح المواطن أن المستشفيات في إيطاليا لم تعد قادرة على استيعاب المصابين من فيروس كورونا ، بدأت في نصب الخيام كأجنحة مؤقتة للمصابين في المستشفى. 

وقال المواطن أن إبنه يعاني داخل إحدى المستشفيات الإيطالية بسبب سوء الأحوال الطبية ، فإنه يتلقى العلاج على الأرض في إحدى الخيام بسبب زيادة عدد حالات المصابين يوميا. 
طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور
طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور
طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور
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