جامعة القاهرة تمنح الموظفات والأكاديميات الحاضنات إجازة خلال فترة تعليق الدراسة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منح الموظفات والأكاديميات الحاضنات لأطفال صغار في الحضانة أو مرحلة التعليم الابتدائى إجازة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال ووقايتهم من احتمالية العدوى عند الاختلاط الخارجي، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكان الدكتور محمد الخشت، قرر أمس العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال الأسبوعين المعلقة فيهما الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من قرار العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، الموظفين بإدارات: الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الإلكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع إعلان حالة الطوارئ بها، حيث يجب الحضور كاملًا لهذه الإدارات عدا الحاضنات للأطفال.